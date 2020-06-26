Deniz turizmi tesisleri için alınan tedbirler:

• Misafirlerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve içeride de maske takmaları sağlanmalı.

• Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanmalı.

• Tesislerde uyulması beklenen kurallar görünür bir yere asılmalı.

• Bütün misafir kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretler konulmalı.

• Deniz turizmi tesisi bünyesinde bulunan asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılmalı.

• Yatçı kabul alanları ve yatçıların bir arada bulunmalarını sağlayan sosyal tesisler, dinlenme salonları, satış üniteleri, tüm açık alan düzenlemeleri, toplantı salonları, eğlence mekanları vb. tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli ve gerekli hijyen kurallarına uyulmalı. Uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmemeli.

Tesislerin ve deniz araçlarının hijyeni için alınan önlemler:

• Tesislerde ve deniz araçlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı dijital aletler, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 derecede yıkanması önerilmeli.

• Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli. Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.

• Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılmalı.

• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı.

• Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Dış ortamdan temiz hava alan havalandırma sistemleri kullanılmalı, vantilatör kullanılmamalı.

• Kapalı alanlar, kamaralar sık sık havalandırılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı. Bu belirtiler gelişen personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Maske değişimi öncesi ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Bunun için eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli.

• Personel dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve çalışanlar maske takmayı sürdürmeli. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenmeli. Bu alanların kapasitesi belirlenmeli. Kapasite ölçüsünde personel bulundurulmalı.

• Cankurtaranların veya cankurtaran görevi yapacak eğitimli personelin olması durumunda bu kişiler için mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyucu bulundurulmalı.

• Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için suni solunum maskesi, balon ventilasyon bulundurulmalı. Canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektirir ve aerosol oluşmasına sebep olur. Bunun için bu işlemleri yapanlar FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanmalı.

• İhtiyaç halinde canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemeli.

Turistik amaçlı küçük gezi tekneleri için alınan önlemler:

• Tekneler randevu sistemi ile çalışmalı. COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için yolcuların isimleri, iletişim bilgileri (otel müşterileri için otel isimleri), giriş/çıkış zamanları kaydedilmeli. Kayıtlar en az 14 gün saklanmalı.

• Tekneye binecek her grup öncesinde genel temizlik yapmalı, el ve vücutla teması yoğun olan yüzeyler (koltuklar, kapı kolları, tuvaletler, el tutma noktaları vb.) dezenfekte edilmeli.

• Deniz araçlarında uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeler görünür bir yere asılmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı teknelere alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Tekne girişlerinde ve uygun yerlerde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, her misafirin tekneye girerken antiseptik kullanması sağlanmalı.

• Giriş-çıkışlarda ve tekne içindeki alanlarda kişiler sıra ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı.

• Gerekli yerlerde sosyal mesafe ile ilgili işaretler yapıştırılmalı. Oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile gölgelikler/şezlong grupları gibi tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli. Bu plana uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve işletme girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

• Türk bayraklı ticari yatların faaliyetleri, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı grupların kabul edildiği araçlarda yolcu sayısı, tekne kapasitesinin en fazla yarısı kadar olmalı.

• Aynı rezervasyona sahip grup ve ailelerin kabul edildiği özel deniz turizmi araçları ise sosyal mesafe planına uygun olarak mevcut kapasiteleri ile faaliyette bulunmalı. Misafirlerden tur sonunda konaklama tesisinde kalınması halinde buna ilişkin bilgiler alınmalı.

• Oturma ve güneşlenme alanları arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalı. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmeli. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmeli.

• Sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmamalı.

• Mutfak alışverişi sonrası malzemeler temizlenerek mutfağa alınmalı.

• Mutfak dışında aracın başka bir bölümünde mangal vb. yemek pişirme alanı oluşturulmamalı.

• Yemek yerken ya da su, çay, kahve içilirken maske çıkarılacağı için mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlemesi yapılmalı.

• Yemekler tercihen kumanya şeklinde verilmeli. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.

• Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalı. Yemek hazırlanması ve dağıtımı sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulmalı ve maske takılmalı.

• Limanlarda deniz aracından iniliyorsa verilecek molalarda, maske takılmalı, el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

• Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmeli.

• Denizde bulunulan sürede ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen çalışanlar, diğer personelden ve varsa müşterilerden ayrı bir bölümde izolasyona alınmalı ve limana dönüldüğünde tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

