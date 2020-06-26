Alınması gereken genel tedbirler:

• Sergilerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı. Girişte ve içeride el antiseptiği bulundurulmalı.

• Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmeli.

• Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.

• Sergilere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• Sergi girişindeki personelin (bilet satışı yapan, güvenlik vb.) sosyal mesafeyi koruyamaması söz konusu ise tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalı.

• Sergi çalışanları ve ziyaretçilerinden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı. Tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Ziyaretçi sayısı gözetilerek, mümkünse yığılmaya neden olmayacak sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalı.

• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı; bu mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı.

• Zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Sergi içinde belirtilen yönlerde hareket edilmeli.

• Sergi giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Sergiler 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.

• Ziyaretçilerin sergi alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli.

• Ziyaretçilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmeli.

Ziyaretçiler için alınan önlemler:

• Sergi ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan COVID-19 için uyulması gereken kuralları okunmalı ve bu kurallara uyulmalı.

• Ziyaretçi sergiye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal (en az 1 metre) mesafe korunmalı.

• Sergiye girmeden önce uygun şekilde maske takılmalı. Serginin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalı.

• Sergi alanında sergilenen ürünlere dokunulmamalı.

Çalışanlar için alınan önlemler:

• Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel el hijyenine dikkat etmeli. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay, kahve içilirken maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Sergi alanlarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Sergi kullanıcıları ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması öneriliyor.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı sergi yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalı.

• Kapalı sergi yerleri sık sık havalandırılmalı.

