Kurban Bayramı'nda hayvan satış ve kesim yerleri için alınan önlemler
Kurban Bayramı’nda koronavirüs vakalarının artmaması için bir dizi önlem alındı. Kurbanlıkların satıldığı yerler ile hayvan kesim alanları için öngörülen tedbirlere hassasiyetle uymak gerekiyor.
Kurbanlık satış alanları için alınan önlemler:
• Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı.
• Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmamalı.
• Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmalı.
• Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmalı.
• Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı.
• Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalı.
• Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmeli. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar alınmamalı.
• Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmalı.
• Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı.
• Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanmalı.
• Bütün kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı.
• Tesis içinde veya dışında sıra beklenmesi gereken her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalı.
• Yeme-içme alanlarında COVID-19 kapsamında restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı.
• Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı.
• Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
• Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar konulmalı.
• Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı.
• Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı.
Müşteriler için alınan önlemler:
• Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı.
• Girişte el antiseptiği kullanılmalı.
• Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler hayvan satış alanlarına girmemeli.
• Hayvan satış alanlarında maske takılmalı.
• Müşteri ve satıcılar, hayvan satış alanlarında sosyal mesafeye uymalı.
• Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamalı.
Satıcılar için alınan önlemler:
• Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı satıcılar, hayvan satış alanlarına girmemeli.
• Satış ünitelerinin önüne COVID-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
• Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamalı.
• Hayvan satış alanlarında maske takılmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmeli. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalı.
• Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmalı.
• Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe en az 1 metre olarak konulmalı.
• Satış ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemeli.
Kesim yerleri için alınan önlemler:
• Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli.
• Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne COVID-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.
• İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmalı.
• Hayvan kesim yerleri ve kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil kesimhaneler oluşturmalı.
• Hayvancılık işletmelerinin oluşturdukları kesim yerleri ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmeli ve denetlenmeli.
• Kontrolsüz ve yetkilendirilmemiş kişi veya organizasyonların kesim yapmaları önlenmeli.
• Hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmeli.
• Hayvan kesim yerleri ve kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılmalı. Bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları sağlanmalı.
• Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalı.
• Kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanmalı ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmalı.
• Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmeli.
Lavabo ve tuvaletler için alınan önlemler:
• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.
• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı.
• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.
• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.
• Tuvaletlerdeki musluklar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.
• Tuvaletlerin pencereleri açık tutulmalı.
• Lavabo ve tuvaletlerin temizliği sık sık yapılmalı. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.
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