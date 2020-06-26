Kurbanlık satış alanları için alınan önlemler:

• Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı.

• Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmamalı.

• Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmalı.

• Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmalı.

• Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı.

• Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalı.

• Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmeli. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar alınmamalı.

• Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmalı.

• Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı.

• Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanmalı.

• Bütün kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı.

• Tesis içinde veya dışında sıra beklenmesi gereken her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalı.

• Yeme-içme alanlarında COVID-19 kapsamında restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı.

• Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı.

• Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar konulmalı.

• Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı.

• Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı.

• Girişte el antiseptiği kullanılmalı.

• Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler hayvan satış alanlarına girmemeli.

• Hayvan satış alanlarında maske takılmalı.

• Müşteri ve satıcılar, hayvan satış alanlarında sosyal mesafeye uymalı.

• Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamalı.

Satıcılar için alınan önlemler:

• Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı satıcılar, hayvan satış alanlarına girmemeli.

• Satış ünitelerinin önüne COVID-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamalı.

• Hayvan satış alanlarında maske takılmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmeli. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalı.

• Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmalı.

• Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe en az 1 metre olarak konulmalı.

• Satış ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemeli.

Kesim yerleri için alınan önlemler:

• Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli.

• Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne COVID-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmalı.

• Hayvan kesim yerleri ve kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil kesimhaneler oluşturmalı.

• Hayvancılık işletmelerinin oluşturdukları kesim yerleri ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmeli ve denetlenmeli.

• Kontrolsüz ve yetkilendirilmemiş kişi veya organizasyonların kesim yapmaları önlenmeli.

• Hayvan kesim yerleri ve kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmeli.

• Hayvan kesim yerleri ve kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılmalı. Bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları sağlanmalı.

• Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalı.

• Kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanmalı ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmalı.

• Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmeli.

Lavabo ve tuvaletler için alınan önlemler:

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki musluklar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Tuvaletlerin pencereleri açık tutulmalı.

• Lavabo ve tuvaletlerin temizliği sık sık yapılmalı. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.