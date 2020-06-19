Toplantılar için alınan genel tedbirler:

• Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan pencereli odalar tercih edilmeli.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Toplantı salonu ve salon girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemeli.

• Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalı.

• Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve salonlar düzenli şekilde havalandırılmalı.

• Toplantı salonlarının temizliğinde, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalı.

• Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

Katılımcılar için alınan önlemler:

• Toplantı salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı.

• Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanmalı.

• Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmalı.

• Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalı.

• Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalı.

• Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalı.

• Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalı.

• Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı.

• Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmeli.

• Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmalı.



