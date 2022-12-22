Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaşlanan nüfus ihtiyaçları değiştiriyor
Dünya nüfusu her geçen gün daha da artıyor ancak demografik yapı istenildiği şekilde gitmiyor. Yaşam standardının iyileşmesi, doğum oranlarının düşmesi gibi faktörler genç nüfus sayısını etkiliyor. Bazı ülkelerde yaşlı nüfusun genç nüfusa göre fazla olması ilginç tabloların ortaya çıkmasına neden oluyor.
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