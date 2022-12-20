Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suyu yerin altında koruyacağız
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin sularını korumak için 246 yer altı barajı inşa ediyor. ‘Yeraltı Suyu Besleme Tesisi’ olarak adlandırılan bu barajlardan 105’itamamlandı. Bu barajlar sayesinde buharlaşmadan suyu korumak, 750 bin kişiye temiz içme suyu vermek mümkün olacak.
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