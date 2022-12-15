Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle, toplum içinde kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getirdi. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara ‘seçme ve seçilme hakkı’ verilmesini sağladı. Bugün, o tarihi kararın 88. yıl dönümü…
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