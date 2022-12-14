Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milyar dolarlık 'batarya' meselesi: Türkiye yeni merkez olabilir
Sayıları giderek artan elektrikli araçların bataryasının üretimi kadar geri dönüşümü de en önemli gündem maddelerinden… Mardin’deki tesis sadece bataryaların geri dönüşümünde değil yeniden üretiminde de başrol oynayacak kapasitede. Sektör temsilcilerine göre Türkiye, bataryaların ‘milyarlarca dolarlık dönüşümünde’ dünyanın yeni merkezi olabilir.
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