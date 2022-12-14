Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka
Geçen ay Türkiye ikinci el online araç pazarında en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen, Renault ve Fiat oldu. En çok tercih edilen binek otomobil modelleri Passat, Egea ve Clio, hafif ticari modellerde ise Doblo, Ford Transit/Tourneo Courier ve Fiorino olarak belirlendi.
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