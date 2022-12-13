Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk edebiyatında çiçeklerin dili
Türk kültüründe çiçekler hatırı sayılır bir yere sahip. Klasik Türk şiirinde ise çiçeklerin nevi şahsına münhasır bir dili var. Bu dil, çiçeklerin yetiştirilmesinden, renklerine, kokularından biçimlerine kadar latif bir uyum içerisinde.
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