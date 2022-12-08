Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ormansızlaşma sorunu gıda kriziyle derinleşebilir
Gezegenin bir ucundaki ormansızlaşma diğer ucunu etkiliyor çünkü bu küresel bir sorun ve en büyük sebeplerinden biri tarım. Olası bir gıda krizi, daha fazla orman arazisinin tarıma açılması ve tarımsal verimliliğin düşmesi gibi sebepler sorunu derinleştirebilir.
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