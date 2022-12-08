Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 00:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaşamın kaynağı toprak
İnsanoğlunun işleyerek gıda ürettiği, canlıların üzerinde yaşam sürdüğü, şarkılara, türkülere konu olan toprak, bol ve bedava zannedilse de gerçekler öyle değil. 510 milyon kilometre karelik dünyanın sadece 149 milyon kilometre karesi karadan oluşuyor. Bu gerçek hatırlansın diye, 5 Aralık tarihi Dünya Toprak Günü olarak kutlanıyor.
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