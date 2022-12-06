Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya genelinde 38 milyonu aşkın kişi HIV taşıyor
İlk AIDS vakası 1981 yılında kayda geçti. O günden bu yana bilim insanları hastalığı yakından takip ediyor. Verilere göre dünya genelinde halen 38 milyonu aşkın kişi HIV taşıyor. AIDS'e neden olan virüsle mücadelede erken tanı ve tedavi büyük önem taşıyor.
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