Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerin kariyer portresi: Katılımcıların yüzde 48'i kendi mesleğini yapıyor
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, kariyer ve iş tercihleri konulu bir anket yaptı. 1700 gencin katıldığı anketle, genç nüfusun yüzde 42'sinin lisans mezunu olduğu sonucuna varıldı. "Okuduğunuz bölümün mesleğini mi yapıyorsunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i "evet" yanıtını verdi.
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