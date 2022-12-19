Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su için seferberlik başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılacak olan su seferberliğinin detayları ortaya çıktı. ‘Değişen İklim Çerçevesinde Su Verimliliği Stratejileri ve Eylem Planı’ yeni yılın ilk günlerinde kamuoyuna açıklanacak. Plan çerçevesinde, su kayıpları yüzde 33’ten yüzde 25 ve altına indirilecek. Tarımda ise “suya göre ekim” dönemi başlayacak.
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