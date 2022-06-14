Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk SİHA'ları mühimmat çeşitliliğinde de 'zirvede'
Harp sahasında dünyanın kendini en çok ispat eden platformları olan Türk SİHA’ları taşıyabildikleri mühimmat çeşitliliğiyle de zirvede. Yeni gelecek mühimmatlarla yerli ve milli SİHA'ların imkan ve kabiliyetleri daha da artacak.
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