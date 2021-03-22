Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tartışmalı İstanbul Sözleşmesi
"İstanbul Sözleşmesi" yürürlüğe girdiğinden bu yana hep tartışıldı, eleştirildi. Bugün 46 imzacısı olan bu anlaşmayı hala yürürlüğe sokmayan ya da çıkmak isteyen pek çok ülke var. Bu sözleşme ne zaman hayatımıza girdi? Tartışılan o maddeler nelerdi?
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