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İnfografik
AA 21.07.2023 00:27

Tahıl koridorundan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 33 milyon tona yakın tahıl taşındı.

Tahıl koridorundan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı

Tahıl koridorundan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı
Tahıl koridorundan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı

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