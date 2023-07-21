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21.07.2023 00:25
, 21.07.2023 00:27
SON GÜNCELLEME
21.07.2023 00:27
Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?
Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sorumluluk bilinci aşılamak onların öz güvenini pekiştiriyor. Peki, aileler nasıl davranmalı?
Hafize Yurt
Grafik Tasarım
Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?
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