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İnfografik
TRT Haber 21.07.2023 00:25

Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sorumluluk bilinci aşılamak onların öz güvenini pekiştiriyor. Peki, aileler nasıl davranmalı?

Hafize Yurt
Hafize Yurt
Grafik Tasarım

Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?

Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?
Çocuklarda sorumluluk bilinci nasıl gelişir?

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