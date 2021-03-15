Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TEİS, İslam Ansiklopedisi, C.D. Korkunç Yıllar (1975)
SSCB coğrafyasında Türklerin sesi: Cengiz Dağcı
"Bize Tatar, Çerkez, Türkmen, Kazak, Özbek, Azer, Karakalpak, Çeçen, Uygur, Kabardı, Başkurt, Kırgız diyorlar. Bunlar hep yalan! Deniz parçalanmaz. Biz Türk-Tatarız" diyen Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’yı, doğumunun 102’nci yılında anlattık.
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