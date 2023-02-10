Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık ekipleri deprem seferberliğinde
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgeye 6 bin 496 UMKE ve sağlık personelinin yanı sıra bin 253 ambulans, 6 uçak ambulans, 245 UMKE aracı daha görevlendirildi. Bölgede aktif görevde bulunan personel sayısı 7 bin 839’u bulurken, ambulans sayısı 2 bin 103, UMKE aracı sayısı 296, uçak ambulans sayısı ise 6 oldu.
Etiketler: Deprem Grafik
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