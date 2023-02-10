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Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:43
Son Güncelleme:
10 Şubat 2023 Cuma 11:52
Kaynak: TRT Haber
Bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin açıklama
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Bakan Özer'den LGS ve YKS sınavına ilişkin açıklama
Etiketler:
Deprem Grafik
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