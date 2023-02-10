Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgelerindeki personel ve araç sayıları
Devlet tüm imkanları depremzedeler için seferber etti. Sahada 121 binden fazla görevli ve 37 binden fazla arama-kurtarma ekibi çalışıyor. 11 bini aşkın iş makinesi, 5 binden fazla araç, 4 mobil hizmet merkezi, 160 hava aracı ve 22 deniz aracı da depremzedeler için alanda.
Etiketler: Deprem Grafik
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