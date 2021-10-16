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Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 23:05
Son Güncelleme:
16 Ekim 2021 Cumartesi 23:41
Kaynak: TRT Haber
Paris Anlaşması'nda son durum
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12 Aralık 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması'nı onaylayan ve onaylamayan ülkeler.
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