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Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:59
Son Güncelleme:
25 Şubat 2021 Perşembe 17:03
Kaynak: TRT Haber
Pandemide evlenmeler de boşanmalar da azaldı
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Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 487 bin 270, boşanan çift sayısı ise 135 bin 22 oldu.
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