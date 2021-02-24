Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnsanoğlunun yörüngedeki ‘kirli izi’ geleceği tehdit ediyor
Dünya çevresinde yörüngeye başarıyla yerleştirilen ilk insan yapımı nesne olan Sputnik'in fırlatılmasının üzerinden 64 yıl geçti. O günden beri her fırlatma, yüzlerce kiloluk uzay çöpü üretiyor. Bu durum, uzay çalışmalarının geleceğini tehdit ediyor.
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