Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Omicron bölge bölge vaka sayılarını etkiliyor: Piki gören iller düşüşe geçti
Koronavirüs vaka sayılarında pik noktalardan sonra tekrar düşüş görüldü. Büyük şehirlerde de azalan vakalar, Anadolu'da artışa geçti. Uzmanlar, aşılanma oranlarının ve enfekte olan kişilerin artmasının vakaları düşürmekte etkili olduğu görüşünde.
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