Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endüstri 4.0'ın şahlandırıcısı: Blockchain Teknolojisi
Bitcoin ile yaşamımıza giren ve popülaritesini gittikçe arttıran kripto paraların arkasındaki gücün adı blockchain. Endüstri devrimine yön veren blockchainin potansiyelini ve geleceğini, BlockchainIST Center Direktörü Doktor Bora Erdamar'la konuştuk.
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