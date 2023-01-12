Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En büyük Türk bayrağı göndere böyle çekiliyor
Türkiye’nin en yüksek bayrak direkleri İstanbul’da bulunuyor. Edirnekapı Şehitliği ve Ulus’taki TRT Yerleşkesi içinde bulunan direklerin yüksekliği 115, Çamlıca Tepesi’ndeki direğin yüksekliği ise 112 metre. Büyüklüğü bir dönümün üzerindeki Türk bayraklarının değişimi nasıl oluyor merak ettik, bu işlemi adım adım takip ettik.
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