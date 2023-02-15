Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde ulaşım ayağa kaldırılıyor
Depremin hemen ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri 4 bine yakın personel ve 2 bin 500’den fazla iş makinesi ile sahaya indi. Havaalanı, yollar tamir edildi, havayolu ile 205 bin, trenle 30 bin depremzede taşındı.
Etiketler: Deprem Grafik
Son Haberler
- 12:41
- 12:37
- 12:33
- 12:29
- 12:30
Sıradaki Haber
Can dostlar nasıl eğitiliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz