Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DASK hakkında merak edilenler
Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilde 2 milyondan fazla konut etkilendi. Depremlerin etkilediği konutların yüzde 51,6’sı sigortasızdı. Yaşanan yıkım depremlere karşı hazırlık yapmanın önemini hatırlatırken DASK ile ilgili soruları da gündeme getirdi.
Etiketler: Deprem Grafik
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