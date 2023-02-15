Türkiye’nin büyük bir bölümü aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu sebeple deprem riskine karşı hazırlıklı olmak bir zorunluluk. Hazırlıkların bir boyutu da oluşabilecek maddi zararlarla ilgili.

DASK nedir?

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetiminden sorumlu bir kamu kuruluşu.

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, tsunami ile yer kaymasının doğrudan neden olacağı zararlar, poliçede belirtilen limitler dâhilinde karşılanyor.

Poliçeler yetkili sigorta şirketleri ve acenteleri aracılığıyla DASK adına düzenleniyor ve herkes için zorunlu...

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıl. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekiyor. Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü www.dask.gov.tr internet sayfası üzerinden yapılabiliyor.

DASK neleri kapıyor?

Zorunlu Deprem Sigortası ile bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında tutuluyor. Aslında genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemi.

Aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınıyor:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan ve kat irtifakı tesis edilmiş, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

DASK hangi binalara yapılmaz?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)

İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar

Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar

Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

DASK ile hangi zararlar karşılanmaz?

Şu durumlarda oluşan zararlar teminat kapsamı dışındadır:

Enkaz kaldırma masrafları

Kar kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Tüm bedeni zararlar ve vefat

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Deprem sonrası DASK ne kadar öder?

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 bin TL'dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Kiracı DASK yaptırmak zorunda mı?

DASK bedelini kimin ödeyeceği de sık sorulan sorular arasında.

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir. Her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödenir.

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