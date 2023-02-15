Açıklamayı Adalet Bakanlığı yaptı. "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" şeklindeki haberler sebebiyle açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 478 Cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği kaydedildi.

600 uzman bilirkişi görevlendirildi

Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca derhal soruşturma işlemlerine başlandı.

Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlandı.

Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirildi.

Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılıyor.