Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK, Adıyaman'ın köylerine helikopterlerle yardım ulaştırılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın köylerine yardım malzemeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerle ulaştırılıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesine yer verildi.
Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman’ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10’uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor. pic.twitter.com/UMxQvoqUeb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2023
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