Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir 'şehir madeni': Elektronik atık
Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan elektroniklerin atıl hale geldikten sonra dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. Zira bu cihazlarda altın, gümüş, bakır gibi 100’e yakın değerli/az değerli element var. Tabii ekonomi kadar çevre de söz konusu.
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