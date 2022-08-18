Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa'da kamu borcu krizi
Avrupa ülkeleri, uzun süredir 'Maastricht Kriterleri'ni yerine getiremiyor. Yüzde 60 olması gereken kamu borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı euro bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 95,6 oldu. 14 ülkenin borcu kriterlerin çok üzerine çıktı.
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