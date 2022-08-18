Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yenidoğan tarama testleri hayati önem taşıyor
Türkiye’de yeni doğan bebekler, dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren sadece topuktan alınan bir kan sayesinde pek çok hastalığa karşı taranıyor. Böylece erken teşhisin çok önemli olduğu bu ciddi hastalıklar başarıyla tedavi ediliyor.
Son Haberler
- 00:37
- 00:31
- 00:20
- 00:14
- 00:06
Sıradaki Haber
ABD'den terör elebaşlarına 'Kamışlı şemsiyesi'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz