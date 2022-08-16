Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den terör elebaşlarına 'Kamışlı şemsiyesi'
Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri MİT’in nokta operasyonlarının hedefi oluyor… Bu isimlerin normalde Kandil’de ya da İran’a daha yakın ‘korunaklı’ alanlarda bulunduğuna değinen uzmanlar, “Son dönemde Kamışlı’da karşımıza çıkıyorlar. Orada kontrol ABD’de. Onlar da PKK'nın son lider kadrosunu kendi avuçlarında tutmak istiyor" görüşünde.
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