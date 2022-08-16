Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni(Yıl 1995), TRT Haber, AA
Batı Trakya Türklerinin lideri: Dr. Sadık Ahmet
"Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım." Batı Trakya Türklerine "Türk" dediği için hapse atılan Dr. Sadık Ahmet’in, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 73. yıl dönümünde 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin 27'nci yılı...
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