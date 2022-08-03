Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
Son dönemde gerilimin adreslerinden olan Tayvan, Asya'nın yükselen ekonomilerinden biri olarak gösteriliyor. Refah seviyesinin oldukça yüksek olduğu ada, ihracattaki başarısı ile öne çıkıyor. Tayvan, dünyanın en büyük 21'inci ekonomisi olması kadar stratejik önemiyle de dikkati çekiyor.
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