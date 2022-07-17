Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara’da teröristlerin toplantısına MİT operasyonu: Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
MİT Irak’ın kuzeyinde başarılı bir operasyona imza attı. Sofi Nurettin’in ardından görevlendirilen sözde üst düzey terörist İzzettin İnan'ı, MİT'in saha ajanları, Gara'da toplantı halinde olduğu örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirdi.
Son Haberler
- 15:32
- 15:24
- 15:26
- 15:22
- 15:16
Sıradaki Haber
Türkiye'nin 'Amiral İDA'sı ezber bozacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz