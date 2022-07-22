Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl koridoru için imzalar atıldı
Tüm dünyayı etkisi altına alan gıda krizinin çözümü Türkiye'den geldi. Her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler, atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü.
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