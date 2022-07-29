Önce koronavirüs salgını ardından Ukrayna savaşı. Ekonomik krizin etkisindeki Avrupa ülkelerinde borç yükü giderek artıyor.



1993'te imzalanan Maastricht Kriterleri'ne göre yüzde 60 olması gereken

kamu borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı, euro bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 95 virgül 6 olarak kaydedildi.

Bu oran Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yüzde 87 virgül 8 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 14 ülkenin borcu kriterlerin çok üzerine çıktı.

Yunanistan yüzde 189 ile en borçlu ülkeler listesinin başında yer aldı.





Yunanistan’ı yüzde 152 ile İtalya, yüzde 127 ile Portekiz, yüzde 117 ile İspanya,yüzde 114 ile Fransa ve yüzde 107 ile Belçika izledi. Almanya da borç oranı yüzde 60'ın üzerinde olan ülkeler arasında yer aldı.

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranı 2000-2008 arasında yüzde 65, 2009'da yüzde 76, 2014'te yüzde 87 olarak kaydedilmiş,, 2019'da yüzde 78'e düşmüştü.





Salgının etkisiyle bu oran 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 100'ü aşmıştı.

Maastricht Kriterleri’nde belirlenen şartlar yerine getirilmediğinde uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu’na bildirilmesi gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik “aşırı açık prosedürü” adlı disiplin süreci uygulanabiliyor.

Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımla karşım karşıya kalabiliyor.

AB üyesi ülkeler, daha önce salgın nedeniyle Maastricht Kriterleri’ni askıya almıştı.

Grafik: Hafize Yurt Ateş