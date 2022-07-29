Yaklaşık üç yıl boyunca salgın kısıtlamaları nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca İngiliz için bu yaz tatil heyecanı yerini şimdiden çileye bırakmış durumda.

İnsanlar havalimanlarında 6-7 saat bekliyor.

Heathrow havalimanı günlük yolcu kısıtlaması getirdi

Son aylarda İngiltere’de havalimanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kaos ortamının oluşmasının ardından, Londra’nın en büyük hava limanı olan Heathrow, günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül’den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldı.

Yine bu ay içerisinde Heathrow havalimanından yapılan açıklamada, yolcu sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıldığı, bu nedenle hava yolu şirketlerinin bu yaz için yeni bilet satışı yapmamaları talebinde bulunuldu.

Uzmanlara göre ise yaşananlar sadece bir başlangıç niteliğinde.

İngiltere’de son aylarda artan seyahat talebi nedeniyle yaşanan yoğunluğun gelecek ay çok daha da ciddi boyutlara ulaşması bekleniyor. Sorunun temelinde ise ülkedeki havalimanları ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkarması yatıyor.

Salgın döneminde 54 binden fazla kişi işten çıkarıldı

İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite’ın “İngiltere’nin sivil havacılığı için son çağrı” başlıklı raporuna göre, 2020 yılının mart ayında salgının etkisini artırmasıyla, ülkede hava trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalırken, havalimanları ve hava yolu şirketleri binlerce çalışanı işten çıkarma yoluna gitti.

Havalimanı ve hava yolu şirketlerinin duyurularına göre, İngiltere’de salgın boyunca havacılık sektöründe 35 binden fazla çalışanın işine son verildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının da ülkenin iş gücünde yaşanan kan kaybını artırdığı tahmin ediliyor.