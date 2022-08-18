Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 23:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa'ya gaz sevkiyatı azaltıldı: Gözler Rus gazına çevrildi
Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının "teknik nedenlerden ötürü" azaltılması kararı alındı. Gözler, Avrupa Birliği ülkelerinin doğal gaz ithalatında Rusya'nın payına çevrildi.
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