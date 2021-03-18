Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin güney sınırında göç kaygısı
Başkan Biden'ın göçmenlere "Gelmeyin" diye seslendiği ABD'nin güney sınırı gergin. Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanlar arttı. Çoğu Orta Amerika ülkelerinden kaçmaya çalışıyor. Birçoğu ise yakalanıp geri gönderiliyor.
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