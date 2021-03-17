Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabiliyet ve katkılarıyla NATO'nun kilit ülkesi Türkiye
Türkiye 69 yıldır üye olduğu NATO'ya yaptığı katkılar sayesinde örgüt içinde kritik bir rol üstleniyor. Askeri personel sayısı bakımından NATO'nun en büyük 2'nci ordusuna sahip Türkiye, savunma harcamalarında ve külfet paylaşımında da ilk 10'da.
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