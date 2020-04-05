Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Zorunlu yolculuklar seyahat izin belgesi alınarak yapılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama ile seyahat izin belgelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden alınabileceği hatırlatıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş-çıkış yasağı getirildi.
Zorunlu yolculuklar uygulama dışı tutuldu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, özel araçla il dışına zorunlu yolculuk yapacakların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu.
Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler. Hizmet bağlantısı: https://t.co/gnhyMLBRAr @TC_icisleri @suleymansoylu @AliTahaKoc pic.twitter.com/URoWTP1yrg— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 5, 2020
Seyahat İzin Kurulu tarafından onay çıkması durumunda, başvuru sahiplerine, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları’ndan seyahat izin belgesi verilecek.
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