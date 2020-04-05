Koronavirüs önlemleri kapsamında son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş-çıkış yasağı getirildi.

Zorunlu yolculuklar uygulama dışı tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, özel araçla il dışına zorunlu yolculuk yapacakların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu.

Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler. Hizmet bağlantısı: https://t.co/gnhyMLBRAr @TC_icisleri @suleymansoylu @AliTahaKoc pic.twitter.com/URoWTP1yrg