Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Fırat kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2020