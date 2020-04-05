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PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Fırat kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 10:42
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