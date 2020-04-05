Koronavirüse karşı tedbirler sıklaştırılıyor. Virüs ile mücadelede kurallara uymayanlara fırsat tanınmıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sekiz, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 7 kişi kavgaya karıştı. 15 şüpheliye yönelik yaptırım gözaltı ile sınırlı kalmadı. Koronavirüs ile mücadele sosyal mesafe kurulanı gözetmedikleri için de 47 bin 250 lira para cezası verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı sosyal medya hesabından paylaştı. "Valimizi tebrik ederim" dedi.

Polis ekipleri, Isparta'da vatandaşların bir iş yerinde toplu halde bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan denetimlerin ardından ruhsatsız iş yeri mühürlendi. İşyerinde bulunan 15 kişiye sosyal mesafe ihlalinden 47 bin 250 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da da kumar oynandığı tespit edilen ofise baskın düzenlendi. Baskında 15 kişiye 34 bin 650 lira para cezası ile, 30 gün ikametlerinde ayrılmama ve en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirildi.

İstanbul ve Mersin'de ise ekipler denetimleri sırasında 20 yaş altı 17 kişiyi tespit etti. Sokağı çıkma yasağını ihlal edenlere ceza kesildi.